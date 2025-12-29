В результате дорожно-транспортного происшествия на территории Загатальского района 7 человек получили травмы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, трое из пострадавших являются членами одной семьи.

Легковой автомобиль марки "VAZ 21010", управляемый Шахмиром Алимирза оглу Теврузовым (1984 г.р., житель села Ени Сувагил), столкнулся с легковым автомобилем марки "Opel Astra", которым управлял Али Шамиль оглу Гурбанов (1957 г.р., житель села Ашагы Тала).

В результате аварии в службу неотложной медицинской помощи Загатальского района были доставлены:

водитель "Opel Astra" А. Гурбанов,

водитель "VAZ 21010" Ш. Теврузов,

пассажиры "Opel Astra": Джамиль Джалил оглу Алиев (1984 г.р.), Илькин Сейдулла оглу Пиримов (1984 г.р.), Гюлистан Новруз гызы Алиева (1991 г.р.), Лейла Рамазан гызы Пиримова (1991 г.р.) и И. Пиримова - Мурад Пиримов (2021 г.р.).

По факту происшествия проводится расследование.