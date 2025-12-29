Автор: Ибрагим Алиев

В прошедшую субботу на официальном сайте Конгресса США был опубликован текст законопроекта Паулины Луны, предусматривающего отмену ограничений на оказание помощи Азербайджану. Хотелось бы посмотреть на реакцию представителей армянского лобби, которые пытаются внести свой ответный, проплаченный законопроект, однако само появление такого документа свидетельствует о серьезных изменениях в оценке роли Азербайджана в региональной и международной архитектуре безопасности.

Формулировки, использованные в тексте законопроекта, имеют четкое политическое содержание. В документе прямо указано, что с момента обретения независимости Азербайджанская Республика остается надежным союзником США и их партнеров, последовательно выстраивая сотрудничество в военной и мирной сферах. Подобные оценки в американском законодательстве формируются на основе длительного взаимодействия и совпадения интересов, а не декларативных заявлений.

Особое внимание уделено ситуации на Южном Кавказе. В тексте зафиксировано, что границы и территориальная целостность закреплены мирным соглашением, согласованным между Азербайджаном и Арменией. Тем самым конфликт обозначен как решенный политический вопрос, а регион рассматривается как пространство стабильности, где возможны долгосрочные форматы сотрудничества без применения ограничительных механизмов.

В этой логике предлагается аннулировать 907-ю поправку к "Акту в поддержку свободы" и исключить соответствующий пункт из содержания закона. Поправка на протяжении десятилетий оставалась частью американского правового поля, опиравшегося на реалии начала 1990-х годов. За прошедшее время Азербайджан сформировал устойчивую государственность, восстановил контроль над своей территорией и занял значимое место в системе региональной безопасности, энергетических поставок и транзитных маршрутов.

Публикация законопроекта на официальном ресурсе Конгресса означает, что тема отмены 907-й поправки перестала считаться закрытой. Вопрос включен в легальное поле обсуждения, что само по себе указывает на пересмотр прежних подходов к Азербайджану.

На этом фоне резкая активность армянских лоббистских структур, включая ANCA, выражающаяся в публичных заявлениях и попытках срочно продвинуть альтернативные инициативы, еще раз подтвердила утрату прежнего влияния. Эмоциональная реакция и давление не меняют главного: в Вашингтоне Азербайджан рассматривается как самостоятельный и предсказуемый партнер, взаимодействие с которым строится в интересах безопасности.

Наличие такого законопроекта создает формальный ориентир для дальнейшей работы с темой 907-й поправки на уровне Конгресса. Документ становится точкой опоры для профильных комитетов, аналитических структур и законодателей, которые в последующем будут ссылаться именно на зафиксированный текст, а не на устные заявления. В результате вопрос отмены ограничений закрепляется в законодательной повестке как оформленный предмет обсуждения.

Вывод предельно ясен. Азербайджан не воспринимается как объект ограничений или временных исключений, как это было при администрации Байдена. Он закрепляется в качестве элемента региональной устойчивости, с которым выстраивают отношения, исходя из прагматичного расчета и интересов безопасности. Для армянского лобби происходящее становится сигналом завершения периода, когда прежние схемы работали без сбоев. Политическая конфигурация в Вашингтоне изменилась, и этот процесс необратим. При дальнейшем принятии закона американская политика в отношении Азербайджана вступит в новый этап.