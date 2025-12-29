В Азербайджане повышаются акцизные ставки на алкогольные напитки

Повышаются акцизные ставки на алкогольные напитки, произведенные в Азербайджанской Республике.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в Законе о внесении изменений в Налоговый кодекс, утвержденный Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, на каждый литр питьевого спирта (в том числе неденатурированного этилового спирта), водки, крепких напитков и крепких спиртовых материалов, ликеров и ликеро-водочных изделий, коньяка и коньячных материалов ставка акциза будет увеличена на 0,2 маната и составит 5,0 маната. На остальные некрепленые алкогольные напитки (с содержанием спирта до 9%) ставка акциза повысится на 0,1 маната и составит 0,5 маната за литр.