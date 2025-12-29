https://news.day.az/officialchronicle/1806166.html Президент Ильхам Алиев освободил от должности главу исполнительной власти Насиминского района - Распоряжение Глава Исполнительной власти Насиминского района Эльхан Ибрагимов освобожден от занимаемой должности. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
Глава исполнительной власти Насиминского района Эльхан Ибрагимов освобожден от занимаемой должности.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение в связи с этим.
Согласно распоряжению, Эльхан Огтай оглу Ибрагимов освобожден от должности главы исполнительной власти Насиминского района Баку.
