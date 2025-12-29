Президент Ильхам Алиев освободил от должности главу исполнительной власти Насиминского района

Глава исполнительной власти Насиминского района Эльхан Ибрагимов освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение в связи с этим.

Согласно распоряжению, Эльхан Огтай оглу Ибрагимов освобожден от должности главы исполнительной власти Насиминского района Баку.