Эмин Агаларов организовал для воспитанников детских домов новогодний праздник

В пригороде Баку, в Sea Breeze, прошла ежегодная традиционная благотворительная новогодняя ёлка, на которую были приглашены более 200 детей из малообеспеченных семей, а также воспитанники детских домов и интернатов. Этот масштабный праздник, организованный по инициативе народного артиста Азербайджана Эмина Агаларова, уже стал доброй новогодней традицией, сообщили Day.Az в пресс-службе Sea Breeze.

Для маленьких гостей была подготовлена насыщенная развлекательная программа. Детей ждали интерактивные игры и конкурсы с участием любимых сказочных персонажей, яркое шоу воздушных шаров, а также впечатляющее огненное шоу. На протяжении всего мероприятия праздничную атмосферу поддерживал диджей, создавая настроение настоящего зимнего праздника.

Кульминацией вечера стало появление Деда Мороза и Снегурочки, которые поздравили детей с наступающим Новым годом, пожелали им радости, здоровья и исполнения желаний, а также вручили каждому участнику праздничные подарки.

Благотворительная ёлка подарила детям море улыбок, положительных эмоций и ощущение настоящего чуда, напомнив о важности заботы, внимания и тепла, особенно в преддверии новогодних праздников.