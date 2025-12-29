В Китае представлены туристические возможности Азербайджана

Бюро по туризму Азербайджана в течение декабря совместно с China Travel Group (CTG) организовало серию семинаров в городах Цзинань, Шицзячжуан и Тайюань Китайской Народной Республики.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном агентстве по туризму.

Отмечалось, что в семинарах приняли участие более 300 представителей туристической индустрии Китая.

В рамках мероприятий были продемонстрированы презентации, направленные на укрепление туристического сотрудничества между Китаем и Азербайджаном. Участникам была предоставлена информация о туристических продуктах Азербайджана, предназначенных для китайского рынка, культурном и историческом наследии страны, а также об основных туристических маршрутах.

В период за январь-ноябрь этого года число граждан Китая, посетивших Азербайджан, составило 60 тыс. 636 человек, что на 43,1 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.