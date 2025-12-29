Ввозимые в Азербайджан квадроциклы будут облагаться акцизным налогом в связи с включением их в список подакцизных товаров.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, этот вопрос отражен в законе о внесении изменений в Налоговый кодекс, утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

Так, будет применяться ставка акцизного налога в размере 0,5 маната за каждый кубический сантиметр объема двигателя квадроциклов.