Названа главная проблема PlayStation

Консоль Sony PlayStation 6, вероятно, продемонстрирует самый незаметный прогресс в графике по сравнению с другими приставками. Об этом сообщает профильное издание GAMINGbible, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам редактора медиа Ричарда Бреслина, приставка PS6 еще не вышла, но уже можно предположить, с какой главной проблемой будет связан ее релиз. Специалист заявил, что гейминг на консолях достиг пика развития на актуальном оборудовании и графика на PS6 вряд ли будет заметно отличаться от графики на PS5.

Журналист заметил, что актуальная PlayStation 5 Pro является самой мощной приставкой от Sony. Он предположил, что с незначительным апгрейдом PS6 пользователей будет сложно убедить купить новую приставку за 550-700 фунтов стерлингов (57-74 тысячи рублей) - ожидаемая стоимость консоли Sony нового поколения.

Ричард Бреслин напомнил, что скачок в графике видеоигр между оригинальной PlayStation и PlayStation 2 был колоссальным, а затем все менее заметным. "Мне кажется, что с каждым поколением консолей разрыв в общем качестве графики сокращается", - заявил автор.

В заключение специалист заявил, что если Sony не удастся придумать способ качественного улучшения графики, то ей придется удерживать стоимость PS6 на уровне PS5.