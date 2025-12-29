Стало известно, когда лимиты на потребление газа обновятся

До окончания года осталось два дня. Абонентов, естественно, интересует, когда будут обновлены лимиты на потребление газа.

Как сообщает Day.Az, начальник отдела по связям с общественностью Производственного объединения "Азеригаз" Эльдениз Велиев в комментарии для Bakıvaxt.az заявил, что, как и каждый год, в этом году "смарт-карт"-счётчики автоматически обновятся в ночь с 31 декабря на 1 января:

"В случае механических счетчиков этот процесс может занять несколько дней".

Велиев отметил, что речь идет не об обнулении, а именно об обновлении лимитов: "Абоненты думают, что в первые дни января показатели на счетчиках обнуляются. Однако это не обнуление, а обновление".

По его словам, после 6-7 января абоненты смогут получать газ в пределах лимита 1200 кубометров:

"Это означает тариф 12,5 гяпика. Абоненты платят 12,5 гяпика за каждый использованный кубометр газа. После превышения лимита до 2500 кубометров за каждый кубометр газа абонент платит 22 гяпика. При потреблении свыше 2500 кубометров применяется тариф 30 гяпиков".