https://news.day.az/officialchronicle/1806126.html Утвержден Дополнительный протокол к Соглашению о сотрудничестве в области образования между Азербайджаном и Турцией Утвержден "Дополнительный протокол к Соглашению между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области образования от 31 октября 2017 года". Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий закон.
Утвержден Дополнительный протокол к Соглашению о сотрудничестве в области образования между Азербайджаном и Турцией
Утвержден "Дополнительный протокол к Соглашению между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области образования от 31 октября 2017 года".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий закон.
Согласно закону, утвержден "Дополнительный протокол к Соглашению между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области образования от 31 октября 2017 года", подписанный в Баку 23 сентября 2025 года.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре