Утвержден Дополнительный протокол к Соглашению о сотрудничестве в области образования между Азербайджаном и Турцией

Утвержден "Дополнительный протокол к Соглашению между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области образования от 31 октября 2017 года".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий закон.

Согласно закону, утвержден "Дополнительный протокол к Соглашению между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области образования от 31 октября 2017 года", подписанный в Баку 23 сентября 2025 года.