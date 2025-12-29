Свыше 20 человек задержаны из-за продажу пиротехники
За последние два дня в Азербайджане задержаны 23 человека, занимавшиеся продажей пиротехнических средств.
Как сообщили Day.Az в МВД, сотрудниками полиции на территории страны проведены очередные мероприятия, направленные против лиц, организующих продажу пиротехнических изделий.
В ходе операций, проведенных в столице и регионах, были выявлены и задержаны еще 23 человека, занимавшихся реализацией пиротехнических средств. У них обнаружены различные виды пиротехнических изделий с мощными звуковыми и световыми эффектами.
Мероприятия по пресечению незаконной продажи пиротехнических средств продолжаются.
Ранее мы сообщали, что в Баку выявили крупную партию пиротехники
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре