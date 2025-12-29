Свыше 20 человек задержаны из-за продажу пиротехники

За последние два дня в Азербайджане задержаны 23 человека, занимавшиеся продажей пиротехнических средств.

Как сообщили Day.Az в МВД, сотрудниками полиции на территории страны проведены очередные мероприятия, направленные против лиц, организующих продажу пиротехнических изделий.

В ходе операций, проведенных в столице и регионах, были выявлены и задержаны еще 23 человека, занимавшихся реализацией пиротехнических средств. У них обнаружены различные виды пиротехнических изделий с мощными звуковыми и световыми эффектами.

Мероприятия по пресечению незаконной продажи пиротехнических средств продолжаются.

