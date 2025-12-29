В Азербайджанском русском драмтеатре состоялась премьера спектакля "Ключ от чемодана с кирпичами"

Это был вечер, в котором не только состоялась премьера, но и появилась возможность по-настоящему отдохнуть душой и наполниться позитивными эмоциями...

В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре состоялась премьера спектакля "Ключ от чемодана с кирпичами" - комедии в двух действиях по произведениям Аркадия Аверченко. Постановка органично вписалась в афишу 105-го театрального сезона, напомнив зрителю, что подлинная сатира не стареет, а человеческие слабости по-прежнему узнаваемы, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Режиссёр и автор инсценировки Эмин Мирабдуллаев, который также исполнил одну из главных ролей, собрал спектакль как театральный калейдоскоп из нескольких новелл: "Ключ", "Слабая струна", "Случай с Патлецовым", "Ольга Николаевна", "Измена" и "Женщина и вор". Эмину Мирабдуллаеву удалось бережно сохранить фирменный аверченковский юмор, тонкую иронию и меткость наблюдений за человеческими характерами, при этом привнеся яркие режиссёрские решения.

Каждая история - самостоятельная сценическая миниатюра, но вместе они складываются в цельный портрет общества. Спектакль представлен как калейдоскоп сцен, в которых с комическим блеском раскрываются темы супружеских отношений, ревности, обмана и житейских парадоксов. Лёгкая форма сочетается с глубоким содержанием, а динамичное действие и точные актёрские интонации создают живой диалог со зрительным залом.

Особого внимания заслуживает ансамблевая игра. Актёры свободно переходят из одной новеллы в другую, меняя маски, характеры и интонации. Режиссёр делает ставку на ритм, юмор и актёрское мастерство, благодаря чему каждая сцена звучит легко и современно, сохраняя при этом стиль и атмосферу начала XX века.

Эмин Мирабдуллаев и Тамерлан Абдуллаев уверенно ведут комедийную линию, тонко балансируя между фарсом и психологической точностью. Мария Дубовицкая, Егяна Гусейнли, Майя Воробжанская придают женским образам выразительность и внутренний объём, уходя от штампов "чисто комедийных" ролей. Персонажи Илькина Мехтиева, Эльшада Муртузова, Рамиля Алиева, Рашада Алиярова добавляют спектаклю динамику и жанровую многослойность - каждый образ точно встроен в драматургию постановки.

Отдельно стоит отметить художника-постановщика, члена Союза художников Азербайджана Зинаиду Мирзазаде, предложившую интересное вращающееся сценическое пространство, которое от новеллы к новелле создаёт выразительный визуальный эффект. Костюмы заслуженного работника культуры Ольги Аббасовой тонко передают эпоху, не превращая её в декоративную условность. Музыкальное оформление заслуженного работника культуры Владимира Неверова, основанное на композициях начала XX века, создаёт атмосферу лёгкой ностальгии и поддерживает ритм спектакля. Хореографические штрихи заслуженной артистки Марии Дубовицкой добавляют сценам пластическую выразительность.

"Ключ от чемодана с кирпичами" - это спектакль, после которого зритель уносит с собой не только хорошее настроение, но и ощущение точного попадания в человеческую природу. Смех здесь - не самоцель, а способ разговора о вечном: любви, ревности, доверии, измене и маленьких слабостях, которые делают человека человеком.

Премьера стала убедительным доказательством того, что классическая сатирическая проза может звучать актуально и сегодня, если за неё берутся с чувством меры, вкуса и уважения к зрителю. Овации в зале и первые послепремьерные впечатления ясно свидетельствуют: спектакль действительно покорил всех!

