Aylıq gəliri 8 min manatdan çox olanlar üçün sosial sığorta haqqı dəyişir
Neft-qaz sahəsində fəaliyyəti olmayan və qeyri-dövlət sektoruna aid edilən sığortaedənlərdə işləyən sığortaolunanların muzdlu işdən aylıq gəlirlərindən məcburi dövlət sosial sığorta haqqının tutulma qaydası dəyişdiriləcək.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi "Sosial sığorta haqqında" Qanunda dəyişiklik edilməsi barədə Qanunda öz əksini tapıb.
Mövcud qanunvericiliyə görə, neft-qaz sahəsində fəaliyyəti olmayan və qeyri-dövlət sektoruna aid edilən sığortaedənlərdə işləyən sığortaolunanların muzdlu işdən aylıq gəlirlərindən məcburi dövlət sosial sığorta haqqı 2019-cu il yanvarın 1-dən 2026-cı il yanvarın 1-dək aşağıdakı dərəcələrlə ödənilir:
|
Sığorta haqqına cəlb edilən aylıq gəlir
|
sosial sığorta haqqı dərəcəsi
|
cəmi
|
sığortaolunanın gəlirlərindən tutulan
|
sığortaedənin vəsaiti hesabına ödənilən
|
200 manatadək
|
25 faiz
|
3 faiz
|
22 faiz
|
200 manatdan çox olduqda
|
25 faiz
|
6 manat + 200 manatdan çox olan hissənin 10 faizi
|
44 manat + 200 manatdan çox olan hissənin 15 faizi
Dəyişikliyə əsasən, neft-qaz sahəsində fəaliyyəti olmayan və qeyri-dövlət sektoruna aid edilən sığortaedənlərdə işləyən sığortaolunanların muzdlu işdən aylıq gəlirlərindən məcburi dövlət sosial sığorta haqqı aşağıdakı dərəcələrlə ödəniləcək:
|
Sığorta haqqına cəlb edilən aylıq gəlir
|
sosial sığorta haqqı dərəcəsi
|
cəmi
|
sığortaolunanın gəlirlərindən tutulan
|
sığortaedənin vəsaiti hesabına
ödənilən
|
200 manatadək
|
25 faiz
|
3 faiz
|
22 faiz
|
200 manatdan 8000 manatadək
|
25 faiz
|
6 manat + 200 manatdan 8000 manatadək olan hissənin 10 faizi
|
44 manat + 200 manatdan 8000 manatadək olan hissənin 15 faizi
|
8000 manatdan çox olduqda
|
21 faiz
|
786 manat + 8000 manatdan çox olan hissənin 10 faizi
|
1214 manat + 8000 manatdan çox olan hissənin 11 faizi
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре