Как изменится подоходный налог с 2026 года?

В связи с окончанием 1 января 2026 года налоговой льготы, действующей с 2019 года для работников ненефтегазового и негосударственного секторов, подоходный налог с ежемесячных доходов физических лиц, получаемых по найму, будет взиматься по новым правилам.

Как сообщает Day.Az, это отражено в Законе о внесении изменений в Налоговый кодекс, утвержденном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.

В 2026 году налоговая ставка для лиц с ежемесячным доходом до 2 500 манатов составит 3 %, в 2027 году - 5 %, а с 2028 года - 7 %.

Для тех, чей ежемесячный доход находится в диапазоне от 2 500 до 8 000 манатов, налог будет начисляться следующим образом: в 2026 году - 75 манатов плюс 10 % от суммы, превышающей 2 500 манатов; в 2027 году - 125 манатов плюс 10 % от превышения; с 2028 года - 175 манатов плюс 10 % от превышения.

Для лиц с доходом свыше 8 000 манатов налог составит: в 2026 году - 625 манатов плюс 14 % от суммы, превышающей 8 000 манатов; в 2027 году - 675 манатов плюс 14 % от превышения; с 2028 года - 725 манатов плюс 14 % от превышения.

Напомним, что с января 2019 года для работников, занятых у налогоплательщиков, не относящихся к нефтегазовой сфере и негосударственному сектору, налог на ежемесячный доход от заработной платы в течение 7 лет взимался по ставке 0 % при доходе до 8 000 манатов и 14 % при доходе свыше 8 000 манатов.

