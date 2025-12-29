https://news.day.az/society/1806060.html Увеличены акцизные налоги на табачные изделия Со следующего года акцизные налоги на табачные изделия будут увеличены. Как сообщает Day.Az, это отражено в Законе о внесении изменений в Налоговый кодекс, утвержденном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.
Согласно изменению, на сигариллы (тонкие сигары), сигареты из табака и их заменители будет применяться акцизная ставка в размере 55,0 маната за 1 000 штук, что на 9,5 маната больше прежнего уровня.
