Увеличены акцизные налоги на табачные изделия

Со следующего года акцизные налоги на табачные изделия будут увеличены.

Как сообщает Day.Az, это отражено в Законе о внесении изменений в Налоговый кодекс, утвержденном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно изменению, на сигариллы (тонкие сигары), сигареты из табака и их заменители будет применяться акцизная ставка в размере 55,0 маната за 1 000 штук, что на 9,5 маната больше прежнего уровня.