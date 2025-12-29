https://news.day.az/politics/1806107.html А не пора ли вызвать в МИД посла Чехии в Баку? В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о после Чехии в Армении Day.Az представляет публикацию: Полюбуйтесь: это Петр Пирунчик, посол Чехии в Армении. Обнимается с НПОшницей и обещает помощь уязвимым семьям из некоего "Нагорного Карабаха". Раздает этот чешский Дедушка Мороз продукты, психологическую помощь и работу.
А не пора ли вызвать в МИД посла Чехии в Баку?
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о после Чехии в Армении
Day.Az представляет публикацию:
Полюбуйтесь: это Петр Пирунчик, посол Чехии в Армении. Обнимается с НПО-шницей и обещает помощь уязвимым семьям из некоего "Нагорного Карабаха".
Раздает этот чешский Дедушка Мороз продукты, психологическую помощь и работу.
И если это не нарушение паритета, то что это тогда? Чешские послы не в курсе ситуации в регионе?
Посол Чехии в Баку должен быть вызван в МИД и получить ноту протеста. А Прага по-хорошему должна этого Пирунчика из Еревана отзывать. Это не дипломатия.
