А не пора ли вызвать в МИД посла Чехии в Баку?

В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о после Чехии в Армении Day.Az представляет публикацию: Полюбуйтесь: это Петр Пирунчик, посол Чехии в Армении. Обнимается с НПОшницей и обещает помощь уязвимым семьям из некоего "Нагорного Карабаха". Раздает этот чешский Дедушка Мороз продукты, психологическую помощь и работу.