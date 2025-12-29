А не пора ли вызвать в МИД посла Чехии в Баку?

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о после Чехии в Армении

Day.Az представляет публикацию:

Полюбуйтесь: это Петр Пирунчик, посол Чехии в Армении. Обнимается с НПО-шницей и обещает помощь уязвимым семьям из некоего "Нагорного Карабаха". 

Раздает этот чешский Дедушка Мороз продукты, психологическую помощь и работу.

И если это не нарушение паритета, то что это тогда? Чешские послы не в курсе ситуации в регионе?

Посол Чехии в Баку должен быть вызван в МИД и получить ноту протеста. А Прага по-хорошему должна этого Пирунчика из Еревана отзывать. Это не дипломатия. 