Что меняется в налогообложении аренды жилья в Азербайджане?

С доходов, получаемых от сдачи в аренду жилых помещений, принадлежащих физическим лицам (за исключением гостиниц и средств размещения, расположенных в гостиницах и объектах гостиничного типа), при сдаче их внаем другим физическим лицам будет удерживаться налог у источника выплаты по ставке 10%.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это предусмотрено Законом о внесении изменений в Налоговый кодекс, утвержденным Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, если арендная (наемная) плата выплачивается физическим лицом, не состоящим на учете в качестве налогоплательщика, налог по данной статье уплачивает сам арендодатель либо назначенный им налоговый агент: по ставке 14% - при аренде и 10% - при найме. При этом они подлежат постановке на налоговый учет и обязаны представить налоговую декларацию.

