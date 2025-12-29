Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Азербайджанский национальный музей ковра

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева 29 декабря посетила Азербайджанский национальный музей ковра.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, гостью встретили директор Азербайджанского национального музея ковра Амина Меликова и художник Эмиль Азиз.

В ходе посещения музея Лейла Алиева в первую очередь ознакомилась с персональной выставкой Эмиля Азиза "Нахыш и силуэт", представленной в музее. Экспозиция объединяет около 50 произведений, в которых автор обращается к богатому наследию азербайджанского ковра, переосмысливая традиционные орнаменты в современном художественном языке. Особое место в работах занимают образы карабахских лошадей и женские портреты, где движение, сила и пластика силуэта органично сочетаются с ритмом и структурой ковровых мотивов. Было отмечено, что выставка продлится до 12 января.

Затем вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева осмотрела ретроспективную выставку Заслуженного художника Азербайджана Фаига Ахмеда "Faiq Əhməd: 2011-2024-cü illər". Экспозиция охватывает ключевые этапы творчества автора и демонстрирует его новаторский подход к традиционному азербайджанскому ковру, в котором классическое ткачество соединяется с современным художественным мышлением, философией и актуальными визуальными практиками. Было подчеркнуто, что произведения Фаига Ахмеда широко представлены в ведущих музеях и коллекциях мира и пользуются международным признанием.

Она также ознакомилась с экспозицией, посвящённой Лятифу Керимову - выдающемуся художнику, учёному, исследователю и основателю Азербайджанского национального музея ковра. Лейле Алиевой была представлена информация о том, что в 2026 году исполняется 120 лет со дня рождения Лятифа Керимова, сыгравшего ключевую роль в формировании научной школы азербайджанского ковроведения и в институционализации ковра как важнейшего явления национальной культуры.

Лятиф Керимов - Народный художник Азербайджана, лауреат государственных и международных премий, автор фундаментальных научных трудов, создатель уникальных ковровых композиций и эскизов, многие из которых стали знаковыми для национального искусства. Лейла Алиева ознакомилась с коврами, автором которых является Лятиф Керимов, его оригинальными эскизами, а также архивными материалами.

Кроме того, Лейла Алиева осмотрела обновлённую экспозицию III этажа музея, где представлены современные авторские ковры и произведения декоративно-прикладного искусства. Среди авторов экспозиции - Эльдар Микаилзаде, Эльдар Гаджиев, Самира Аллахвердиева, Чингиз Бабаев, Тариэль Баширов, Али Парияба, а также другие мастера современного азербайджанского ковроткачества.

В обновлённой экспозиции III этажа представлены также ранее не демонстрировавшиеся произведения. Наряду с уникальными ковровыми образцами здесь экспонируются редкие работы 1970-1980-х годов в области керамики, резьбы по дереву, батика, гобелена, художественного стекла, а также других направлений декоративно-прикладного искусства.

Посещение Лейлой Алиевой этого очага культуры подчеркнуло значимую роль Азербайджанского национального музея ковра как центра сохранения, изучения и актуализации национального коврового искусства, объединяющего историческое наследие и современные художественные процессы.