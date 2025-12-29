Сколько человек воспользовались автобусами в Баку в этом году?

В 2025 году по регулярным маршрутным линиям в городе Баку было перевезено более 494 миллионов пассажиров.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA) в ответ на запрос Trend.

Отмечается, что для осуществления внутригородских (внутрирайонных) пассажирских перевозок были задействованы 837 новых автобусов, а для междугородних перевозок - 66 автобусов. Кроме того, в сфере междугородних перевозок было организовано 19 новых регулярных маршрутных линий. Схема движения была изменена на 10 маршрутах, также созданы 3 новые маршрутные линии.

"Впервые в стране было запущено приложение "AYNA MaaS". Платформа позволяет пользователю с помощью одного приложения выбирать наиболее удобный маршрут между различными видами транспорта, планировать поездки, получать информацию о способах оплаты, расписании в режиме реального времени и времени прибытия транспорта", - сообщили в агентстве.

В AYNA также отметили, что была расширена функциональность портала "Yolumuz Qarabağa".

В 2025 году более 800 тысяч пассажиров воспользовались порталом "biletim.az" для поездок по различным направлениям. По сравнению с 2024 годом через "biletim.az" было продано более 350 тысяч дополнительных билетов.

Количество пассажиров, отправившихся в Карабахский регион, приобретя билеты через портал "biletim.az", превысило 48 тысяч человек, что на 36 тысяч билетов больше по сравнению с прошлым годом.

