Повышается дорожный налог на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ

Дорожный налог на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ, произведенные на территории Азербайджана и предназначенные для внутреннего потребления, будет повышен.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в Законе о внесении изменений в Налоговый кодекс, утвержденном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно изменению, дорожный налог на автомобильный бензин, дизельное топливо и сжиженный газ, произведенные на территории Азербайджанской Республики и направленные на внутреннее потребление (реализуемые оптом), будет увеличен на 0,05 маната за каждый литр и составит 0,07 маната. Указанный налог будет добавляться к оптовой цене (включая НДС и акциз).

Дорожный налог на импортируемые автомобильный бензин, дизельное топливо и сжиженный газ также будет увеличен на 0,05 маната за каждый литр и составит 0,07 маната. Он будет добавляться к таможенной стоимости, определяемой в соответствии с Таможенным кодексом, но не ниже их оптовой рыночной цены (включая импортную пошлину, акциз и НДС).

Распределение установленного дорожного налога между целевыми бюджетными фондами в составе государственного бюджета будет определяться органом (учреждением), установленным соответствующим органом исполнительной власти.

