https://news.day.az/society/1806108.html В Баку увеличилась среднемесячная зарплата В январе-октябре текущего года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в городе Баку составила 1 357,5 маната. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Бакинское городское управление статистики. Согласно информации, данный показатель на 8,5 процента превышает уровень аналогичного периода 2024 года.
В Баку увеличилась среднемесячная зарплата
В январе-октябре текущего года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в городе Баку составила 1 357,5 маната.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Бакинское городское управление статистики.
Согласно информации, данный показатель на 8,5 процента превышает уровень аналогичного периода 2024 года.
Напомним, что в целом по стране в январе-октябре 2025 года среднемесячная номинальная заработная плата наёмных работников увеличилась на 9,4 процента по сравнению с соответствующим периодом 2024 года и составила 1 086,3 маната.
Ранее мы сообщали кому предоставят льготы по подоходному налогу со следующего месяца.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре