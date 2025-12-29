В Баку увеличилась среднемесячная зарплата

В январе-октябре текущего года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в городе Баку составила 1 357,5 маната.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Бакинское городское управление статистики.

Согласно информации, данный показатель на 8,5 процента превышает уровень аналогичного периода 2024 года.

Напомним, что в целом по стране в январе-октябре 2025 года среднемесячная номинальная заработная плата наёмных работников увеличилась на 9,4 процента по сравнению с соответствующим периодом 2024 года и составила 1 086,3 маната.

