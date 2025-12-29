В Мисли Премьер-лиге зафиксировано 16 крупных побед

В 16 турах сезона 2025/2026 Мисли Премьер-лиги было зафиксировано 16 матчей с крупным счетом.

Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу.

Хозяева поля одержали девять крупных побед, гости - семь. Всего десять команд сумели выиграть с разницей в три и более мяча. Лишь "Араз-Нахчыван" и "Карван-Евлах" ни разу не добивались подобного результата.

По две крупные победы одержали "Сабах", "Карабах", "Туран Товуз", "Сумгайыт", "Шамахы" и "Имишли". По одной такой победе на счету "Зиря", "Нефтчи", "Кяпаз" и "Габала".

Больше всех крупных поражений потерпел "Кяпаз" - шесть раз. "Караван-Евлах" проигрывал с крупным счетом четыре раза, "Араз-Нахчыван" - дважды, а "Имишли", "Зиря", "Шамахы" и "Сумгайыт" - по одному разу.

В двух парах одна и та же команда дважды обыгрывала соперника с крупным счетом. "Карабах" дважды разгромил "Араз-Нахчыван" (5:0 и 5:1), а "Шамахы" дважды оказался сильнее "Каравана-Евлаха" (3:0 и 3:0).