В Баку сгорел жилой дом

В результате пожара в жилом доме в Бинагадинском районе Баку погиб один человек.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировало Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Отмечается, что в двухкомнатном доме общей площадью 40 кв. м. в одной из комнат сгорели горючие конструкции на площади 16 кв.м., кровля - на площади 12 кв. м., а также коридор - на площади 6 кв. м.

В ходе разведки на месте пожара было обнаружено частично обгоревшее тело одного человека, которое передано по назначению. Еще один человек получил ожоговые травмы.

Оставшаяся часть дома и прилегающие строения были защищены от огня. Пожар был ликвидирован подразделениями пожарной охраны.