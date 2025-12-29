https://news.day.az/society/1806067.html В Баку сгорел жилой дом - есть погибший и пострадавший В результате пожара в жилом доме в Бинагадинском районе Баку погиб один человек. Как сообщает Day.Az, об этом проинформировало Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС). Отмечается, что в двухкомнатном доме общей площадью 40 кв. м. в одной из комнат сгорели горючие конструкции на площади 16 кв.м., кровля - на площади 12 кв.
В Баку сгорел жилой дом - есть погибший и пострадавший
В результате пожара в жилом доме в Бинагадинском районе Баку погиб один человек.
Как сообщает Day.Az, об этом проинформировало Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Отмечается, что в двухкомнатном доме общей площадью 40 кв. м. в одной из комнат сгорели горючие конструкции на площади 16 кв.м., кровля - на площади 12 кв. м., а также коридор - на площади 6 кв. м.
В ходе разведки на месте пожара было обнаружено частично обгоревшее тело одного человека, которое передано по назначению. Еще один человек получил ожоговые травмы.
Оставшаяся часть дома и прилегающие строения были защищены от огня. Пожар был ликвидирован подразделениями пожарной охраны.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре