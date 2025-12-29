Azərbaycan və Ruanda arasında hava əlaqəsi haqqında Saziş təsdiqlənib

2025-ci il sentyabrın 20-də Bakı şəhərində imzalanmış "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Ruanda Respublikası Hökuməti arasında hava əlaqəsi haqqında Saziş" təsdiqlənib.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bununla bağlı Preizdent İlham Əliyev Qanun imzalayıb.

Qanuna əsasən, 2025-ci il sentyabrın 20-də Bakı şəhərində imzalanmış "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Ruanda Respublikası Hökuməti arasında hava əlaqəsi haqqında Saziş" təsdiq edilib.