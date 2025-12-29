https://news.day.az/azerinews/1806123.html Azərbaycan və Ruanda arasında hava əlaqəsi haqqında Saziş təsdiqlənib 2025-ci il sentyabrın 20-də Bakı şəhərində imzalanmış "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Ruanda Respublikası Hökuməti arasında hava əlaqəsi haqqında Saziş" təsdiqlənib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bununla bağlı Preizdent İlham Əliyev Qanun imzalayıb.
