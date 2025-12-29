https://news.day.az/azerinews/1806164.html Prezident İlham Əliyev Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısını vəzifəsindən azad edib - SƏRƏNCAM Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Elxan İbrahimov vəzifəsindən azad edilib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən, Elxan Oqtay oğlu İbrahimov Bakı şəhəri Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib.
