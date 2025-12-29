SOCAR и Uniper оценили возможности укрепления сотрудничества

Представители Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) приняли участие в программе стратегического уровня обмена информацией, организованной немецкой компанией Uniper.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на SOCAR.

Отмечается, что цель программы заключалась в укреплении сотрудничества между SOCAR и Uniper, а также в обмене передовыми знаниями и опытом в области управления, человеческого капитала, коммуникаций и социальных сфер.

"В рамках мероприятия участники также провели продуктивные обсуждения по вопросам управления изменениями, внедрения цифровых технологий, перспектив развития глобальных газовых рынков, медиа и коммуникаций, социальной ответственности и безопасности", - говорится в информации.

Напомним, что 3 октября 2025 года между SOCAR и Uniper была подписана Программа сотрудничества на 2025-2026 годы.