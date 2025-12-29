США намерены ускорить депортацию нелегалов в 2026 году

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США пообещало в 2026 году нарастить темпы и масштабы депортаций нелегальных мигрантов с территории страны. При этом за 2025 год правоохранителям удалось отправить за пределы США более 2,5 млн мигрантов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Менее чем за один год территорию США покинули более чем 2,5 млн нелегальных мигрантов. Этого удалось достичь благодаря решительным мерам по борьбе с нелегалами президента США Дональда Трампа и министра внутренней безопасности Кристи Ноэм. И все это - только начало", - говорится в заявлении МВБ в X.

В ведомстве считают, что за первый год своей работы администрация Трампа сдержала одно из ключевых предвыборных обещаний, связанных с повышением уровня безопасности в стране благодаря депортациям мигрантов, а также защитила внутренний рынок труда в США. При этом в МВБ подчеркивают, что администрации Трампа не приходилось принимать новых законов для борьбы с нелегалами, было достаточно добиться исполнения уже существующих нормативных актов, следование которым по вопросам миграции было ослаблено при администрации президента США Джо Байдена.

Трамп ранее заявлял, что до его прихода к власти в страну нелегально въехали около 25 млн человек. Американский лидер также неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. После инаугурации он подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации, отметив, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.