Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили «Баку Белый город»

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили "Баку Белый город".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства, Первая леди и их дочери ознакомились со скульптурным комплексом "Карабахские скакуны", а также с работами, проводимыми в квартале Бабек, посадили первые дубы в парке Дубовой площади, приняли участие в открытии площади "Заман" и расположенного здесь пешеходного моста.
Новость обновляется
