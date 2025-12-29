Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили «Баку Белый город»

29 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили "Баку Белый город".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства, Первая леди и их дочери ознакомились со скульптурным комплексом "Карабахские скакуны", а также с работами, проводимыми в квартале Бабек, посадили первые дубы в парке Дубовой площади, приняли участие в открытии площади "Заман" и расположенного здесь пешеходного моста.

Новость обновляется