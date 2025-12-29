Сколько стоит индейка на рынках в Азербайджане?

По мере приближения праздников, особенно в преддверии Нового года, спрос на мясо индейки растет. Однако по сравнению с предыдущими годами в регионах наблюдается снижение покупательской активности на этот продукт.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, в Товузе цена на индейку при продаже в живом виде рассчитывается исходя из ее веса. В зависимости от породы стоимость одного килограмма колеблется в пределах 18-20 манатов. Продавцы признают, что к праздникам цены выросли, однако жалуются на нехватку покупателей.

Покупатели, в свою очередь, недовольны высокими ценами.

В целом в преддверии праздников рост цен на индейку составляет 5-10 манатов за килограмм. Несмотря на то что до праздника остаются считанные дни, не исключено дальнейшее изменение цен.

В Уджаре продавцы отмечают, что спрос находится на среднем уровне и серьезного застоя на рынке нет. При этом одни утверждают, что цены остались прежними, другие говорят о незначительном подорожании.

Ожидается, что после праздников цены вновь вернутся к прежнему уровню.

