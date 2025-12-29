https://news.day.az/society/1805947.html На аэропортовской дороге восстановлен скоростной режим На автодороге Зыхский круг-аэропорт восстановлена скорость движения, которая была снижена на некоторых полосах движения на 20 км/ч из-за дождливой погоды. Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Центр интеллектуального управления транспортом МВД Азербайджана.
На аэропортовской дороге восстановлен скоростной режим
На автодороге Зыхский круг-аэропорт восстановлена скорость движения, которая была снижена на некоторых полосах движения на 20 км/ч из-за дождливой погоды.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Центр интеллектуального управления транспортом МВД Азербайджана.
Ранее мы сообщали, что на одной из бакинских дорог снижен скоростной режим.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре