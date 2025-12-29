На аэропортовской дороге восстановлен скоростной режим

На автодороге Зыхский круг-аэропорт восстановлена скорость движения, которая была снижена на некоторых полосах движения на 20 км/ч из-за дождливой погоды.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Центр интеллектуального управления транспортом МВД Азербайджана.

