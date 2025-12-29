Глава ЦБ Ирана подал в отставку

Глава Центробанка Ирана Мохаммад Фарзин подал в отставку на фоне серьезного ослабления национальной валюты, и есть вероятность, что президент исламской республики Масуд Пезешкиан ее примет. Об этом сообщает агентство Nour News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Глава Центрального банка подал в отставку, и президент может с ней согласиться", - сказал заместитель главы президентской администрации по связям с общественностью Мохаммад Мехди Табатабаи, на которого ссылается агентство.