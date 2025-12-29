В Азербайджане повышен возрастной предел для гизиров и мичманов-резервистов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в законах "Об утверждении Положения о военной службе" и "О воинской обязанности и военной службе", утвержденных Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно закону, учитывая, что военнослужащие, обучавшиеся в специальных средних специализированных учебных заведениях, готовящих военнослужащих, а также в аналогичных средних специализированных учебных заведениях зарубежных стран, являются специалистами, и чтобы их знания и навыки использовались в обороне нашей страны в течение более длительного периода, проект предусматривает, что срок действительной военной службы гизиров и мичманов, окончивших специальные средние специализированные учебные заведения, готовящие военнослужащих, а также аналогичные средние специализированные учебные заведения зарубежных стран, составит 10 лет в мирное время.

Соответственно, в перечень лиц, допущенных к действительной военной службе гизиров и мичманов, в пункте "v" статьи 26 и статье 36.1.3 законов также включены военнослужащие (за исключением офицеров) в возрасте до 40 лет.

Следует отметить, что в настоящее время в соответствии с требованиями статьи 12, пункта "q" и статьи 38.1.4 "Положения о военной службе" и Закона "О воинской обязанности и военной службе" срок действительной военной службы в мирное время для всех гизиров и мичманов установлен в 5 лет.

Глава государства подписал Указ о реализации соответствующего Закона.