2025-ci il vətənpərvərlik və humanizm ili oldu - Cəlil Xəlilov
Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə 2025-ci il ölkəmizdə "Konstitusiya və Suverenlik İli" elan edilib. Bu il 1995-ci il noyabrın 12-də qəbul olunmuş müstəqil Azərbaycanın ilk Konstitusiyasının 30 illiyi və Vətən müharibəsində tarixi Zəfərin 5-ci ildönümü qeyd olundu. Avqustun 8-də Vaşinqtonda ABŞ-ın iştirakı ilə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsi mətninin paraflanması da çox mühüm hadisələrdən biri oldu.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Trend-ə Müharibə, Əmək və Silahlı Qüvvələr Veteranları Təşkilatının sədri polkovnik Cəlil Xəlilov başa çatmaqda olan 2025-ci ilin yekunları ilə əlaqədar bildirib.
O qeyd edib ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə abadlıq-quruculuq işləri tam vüsətlə davam etdirildi, onlarla müəssisə, yaşayış binası, yol və körpü istifadəyə verildi. Amnistiya aktı ilə ağır və xüsusilə ağır cinayətlərə görə məhkum olunan veteranlar istisna olmaqla, Vətən müharibəsində və antiterror əməliyyatında iştirak edənlər və onların yaxın qohumları, İkinci Dünya müharibəsi dövründə faşizmə qarşı döyüşlərdə iştirak etmiş, eləcə də həmin dövrdə keçmiş SSRİ-nin Silahlı Qüvvələrində və arxa cəbhədə xidmət etmiş və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada onlara bərabər tutulan şəxslər, həmçinin həmin döyüşlərdə həlak olmuş və ya xəbərsiz itkin düşmüş şəxslərin yaxın qohumları, habelə keçmiş SSRİ-nin orden və medalları ilə təltif olunmuş şəxslər cəzalarından tam azad edildilər. Elan edilmiş Amnistiya dövlətimizin başçısı tərəfindən bütün vətəndaşlara, eləcə də qazilərə qarşı humanizminin göstəricisidir. Bu Amnistiya bir daha sübut etdi ki, Azərbaycan dövləti onların rahatlığı, sevinc və xoşbəxtliyi üçün hər bir imkandan istifadə edir. Hesab edirəm ki, yola saldığımız il dövlətimizin və xalqımızın maraqları baxımından kifayət qədər uğurlu oldu.
2025-ci il təşkilatımız üçün də uğurlu il olub. Hesabat ilində Respublika Veteranlar Təşkilatı icra hakimiyyəti orqanları, dövlət qurumları və digər təşkilatlarla birgə veteran hərəkatının genişlənməsində, şəhid ailələrinin, təşkilatda təmsil olunan veteranların həyat və məişəti üçün lazımi şəraitin yaradılması və onların ölkənin ictimai həyatında fəallığının artırılması sahəsində xeyli addımlar atıb. Hesabat ilində Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 102-ci ildönümü ilə əlaqədar vaxtilə sovet dövründə və müstəqilliyin bərpasından sonra onunla birgə, bilavasitə rəhbərliyi altında işləmiş rəhbər işçilərin, Birliyin əməkdaşlarının, şəhər (rayon) veteranlar təşkilatı sədrlərinin və müxtəlif kateqoriyadan olan üzvlərin, ictimaiyyət nümayəndələrinin iştirakı ilə çoxlu tədbirlər keçirilib. Ötən dövr ərzində veteranların və ictimaiyyət nümayəndələrinin iştirakı ilə 20 Yanvar - Ümumxalq Hüzn Günü, Xocalı soyqırımının ildönümü, 31 Mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü, 26 İyun - Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Günü, 27 Sentyabr - Anım Günü, 8 Noyabr - Zəfər Günü və digər dövlət bayramlarına həsr olunmuş tədbirlər keçirilib. Həmçinin digər keçirilən tədbirlərdə Respublika Veteranlar Təşkilatının nümayəndələri fəal iştirak ediblər. Mart ayında "Konstitusiyamız və Suverenliyimiz - dövlətimizin təhlükəsizliyinin qarantıdır" mövzusunda, apreldə Şəki şəhərində "Zəfərdən zəfərə gedən yol", Gəncə şəhəri Heydər Əliyev Mərkəzində "Zəfərdən zəfərə gedən yol", mayda Naxçıvan şəhərində, iyunda Laçın rayonunda "8 Noyabr Zəfəri suverenliyimizin qarantıdır" mövzularında konfranslar keçirilib".
Təşkilat sədrinin verdiyi məlumata görə, bu ilin ötən dövründə təşkilata müraciət etmiş 76 nəfər Qarabağ müharibəsi veteranı, 40 nəfər Əmək veteranı, 26 nəfər Vətən müharibəsi iştirakçısı, 131 nəfər veteran hərəkatının fəal üzvü, 5 nəfər Əfqanıstan müharibəsi veteranı, 2 nəfər şəhid ailəsi üzvü, 6 nəfər Silahlı Qüvvələr veteranı, 1 nəfər Çernobl əlili, 1 nəfər hərbi xidmət əlili olmaqla ümumilikdə 286 nəfər müxtəlif kateqoriyadan olanların sənədləri öyrənildikdən sonra üzvlüyə qəbul edilib. Ad günləri və yubileylərlə əlaqədar veteranlara təbrik məktubları, Fəxri Fərmanlar hazırlanıb və ünvanlara göndərilib.
Müsahibimiz gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsinin gücləndirilməsi sahəsində görülən işlərlə əlaqədar deyib: "Hesabat ilində gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsi və ideoloji hazırlığı istiqaməti üzrə işlər davam etdirilib. Həmin tədbirlərdə təşkilatın rəhbərliyi və əməkdaşları, rayon veteranlar təşkilatının sədrləri, tədbirin təşkil olunduğu ərazidə yaşayan fəal veteranlar, yerli icra orqanlarının və ictimaiyyətin nümayəndələri iştirak ediblər. Bakı şəhəri üzrə Nərimanov, Nəsimi, Yasamal, Nizami, Suraxanı, Səbail, Xəzər, Xətai, Binəqədi, Sabunçu və Pirallahı rayonlarında yerləşən orta məktəb, gimnaziya və liseylərdə, Azərbaycan Dillər və Slavyan universitetlərində, Müdafiə Nazirliyinin "N" saylı hərbi hissəsində İkinci Dünya müharibəsində 416, 402, 77, 396, 223-cü Azərbaycan diviziyalarının keçdiyi döyüş yolu haqqında, ordu quruculuğuna və 2016-cı ilin Aprel döyüşlərinə aid mövzularda, Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 102-ci ildönümünə, "8 noyabr - Zəfər Günü" və digər mövzulara həsr edilmiş tədbirlər keçirilib. Həmin tədbirlərdə başlıca diqqət gənclərin hərbi vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmaları ilə yanaşı, yeniyetmə və gənclərin hərbi xidmətə, Vətəni qorumağa daim hazır olmasına yönəldilib.
Veteranların müalicəsi və istirahətinin təmini məsələlərinə toxunan təşkilat sədri bildirib: "İl ərzində Mərdəkan Veteranlar Xəstəxanasında müxtəlif kateqoriyalardan olan 1520 nəfər veteran və təqaüdçü müalicə kursu keçib. Onlardan 9-na Respublika Veteranlar Təşkilatı tərəfindən göndəriş verilib, 2 nəfər veteranın sanatoriya-kurort vərəqələri ilə təmin edilməsinə kömək göstərilib. Səhiyyə Nazirliyinin Bakı Şəhər Herontoloji Mərkəzi yaşlı veteranları təmənnasız tibbi müayinə və müalicə olunmaq üçün öz himayələrinə götürərək 5 illik müqavilə bağlanılıb, il ərzində mərkəzin həkimlər briqadası tərəfindən 62 veteran tibbi müayinədən keçirilib. Bundan başqa Bakı Şəhəri Herontoloji Mərkəzi təşkilatın 50-dən artıq üzvü ilə "Veteranların Tibbi maarifləndirilməsi" mövzusunda tədbir keçirib. Müalicəyə ehtiyacı olan bir çox veteranla bağlı isə əlaqədar tibbi müəssisələrinə müraciətlər edilib, onların müalicəsi sahəsində konkret addımlar atılıb. Hesabat ili ərzində müxtəlif məzmunlu 267 sənəd, 158 ərizə, elektron poçt vasitəsilə daxil olmuş 276 müraciət cavablandırılıb və digər təşkilatlara 234 sənəd göndərilib".
Onun dediyinə görə, 2025-ci ildə İctimai Birliyin beynəlxalq əlaqələrinin daha da genişləndirilməsi istiqamətində işlər uğurla davam etdirilib: "Respublika Veteranlar Təşkilatının Türk Dövlətləri Təşkilatı, MDB və Avropa ölkələrinin müvafiq veteranlar təşkilatları ilə ikitərəfli, beynəlxalq veteranlar təşkilatları ilə çoxtərəfli əlaqələrin gücləndirilməsi, onların qabaqcıl təcrübələrinin öyrənilməsi, eyni zamanda, İkinci Dünya müharibəsi zamanı 416-cı, 402-ci, 77-ci, 396-cı və 223-cü Azərbaycan diviziyalarının döyüş yolu haqqında əlavə məlumatların əldə edilməsi, həmçinin Türkiyə, Qazaxıstan, Özbəkistan, Qırğızıstan, Rusiya, Belarus, Gürcüstan, Tacikistan, Moldova, Almaniya, Avstriya, Macarıstan, Serbiya, Sloveniya, Polşa, Çexiya, Slovakiya və İtaliyanın veteranlar təşkilatları haqqında məlumatların toplanılması məqsədilə və qarşılıqlı səfərlərin təşkili ilə əlaqədar Prezident Administrasiyasına və Xarici İşlər Nazirliyinə müvafiq müraciətlər göndərilib.
İkinci Dünya müharibəsində Qələbənin 80 illik yubileyi ilə əlaqədar "Müstəqil Dövlətlərin veteranlarının (pensiyaçıların) İctimai Təşkilatları Birliyi" Beynəlxalq Birliyinin Koordinasiya Şurası Moskva şəhərində keçirilən növbəti plenumunda və "Vətən müdafiəçilərinin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi veteran təşkilatlarının, komitələrin, nəsillərin davamlılığını qoruması veteran şuralarının, gənclərin hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsinin mühüm tərkib hissəsidir" mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransda, Moskva şəhərində "Müstəqil Dövlətlərin veteranlarının (pensiyaçıların) İctimai Təşkilatları Birliyi" Beynəlxalq Birliyinin Koordinasiya Şurasının Rəyasət Heyətinin "Müstəqil dövlətlərin Beynəlxalq Veteranlar Birliyinin növbəti IX qurultayına hazırlığının son mərhələsində Birliyin (MDB) veteranlar təşkilatlarının fəaliyyətinin aktivləşdirilməsi üzrə vəzifələri" və "Koordinasiya Şurasının Rəyasət Heyətinin növbəti Plenumu haqqında" iclaslarında iştirak etmişik. Hesabat ilində Belarusun ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri ilə görüş keçirilib. Rusiya Federasiyası Dağıstan Respublikasının Bakı şəhərindəki nümayəndəsinin xahişi ilə onunla görüş təşkil edilib. Görüşdə Ümumrusiya veteranlar ictimai təşkilatlarının Dağıstan regional bölməsi İkinci Dünya müharibəsində Qələbənin 80 illiyinə həsr olunmuş Dağıstan və Azərbaycanın veteranlarının birgə forumunda iştirakı ilə əlaqədar nümayəndə heyətimizin həmin forumda iştirakı təmin edilib. Ötən dövr ərzində respublikanın Mərkəzi Arxivindən İkinci Dünya müharibəsində Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adına layiq görülmüş azərbaycanlılar haqqında əlavə məlumatlar toplanılaraq təşkilatın məlumat bazasına daxil edilib. MDB dövlətləri və Avropa ölkələri ərazisində qardaşlıq və hərbi məzarlıqlarda dəfn olunmuş həmvətənlərimizin məzarlarının aşkarlanması və qorunub saxlanılması üçün həmin şəhərlərdə fəaliyyət göstərən səfirlik və diaspor təşkilatları ilə birgə işlər aparılıb",- deyə təşkilat sədri bu il beynəlxalq əməkdaşlıq sahəsində görülən işləri qeyd edib.
