Azərbaycanda 2026-cı il üçün ehtiyac meyarını təsdiqlənib

Azərbaycanda ünvanlı dövlət sosial yardımının təyin edilməsi məqsədilə 2026-cı il üçün ehtiyac meyarının həddi 300 manat məbləğində təsdiq edilib.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi "Azərbaycan Respublikasında 2026-cı il üçün ehtiyac meyarının həddi haqqında" qanunda əksini tapıb.

Qanuna əsasən, gələn il üçün ehtiyac meyarı 15 manat artırılıb.

Bu Qanun 2026-cı il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.