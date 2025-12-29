https://news.day.az/azerinews/1806094.html Azərbaycanda 2026-cı il üçün ehtiyac meyarını təsdiqlənib Azərbaycanda ünvanlı dövlət sosial yardımının təyin edilməsi məqsədilə 2026-cı il üçün ehtiyac meyarının həddi 300 manat məbləğində təsdiq edilib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi "Azərbaycan Respublikasında 2026-cı il üçün ehtiyac meyarının həddi haqqında" qanunda əksini tapıb.
Azərbaycanda 2026-cı il üçün ehtiyac meyarını təsdiqlənib
Azərbaycanda ünvanlı dövlət sosial yardımının təyin edilməsi məqsədilə 2026-cı il üçün ehtiyac meyarının həddi 300 manat məbləğində təsdiq edilib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi "Azərbaycan Respublikasında 2026-cı il üçün ehtiyac meyarının həddi haqqında" qanunda əksini tapıb.
Qanuna əsasən, gələn il üçün ehtiyac meyarı 15 manat artırılıb.
Bu Qanun 2026-cı il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре