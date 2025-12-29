https://news.day.az/officialchronicle/1806199.html Махмуд Аббас направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву Президент Государства Палестина, председатель Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Махмуд Аббас направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится: "Уважаемый господин Президент...
Махмуд Аббас направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Государства Палестина, председатель Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Махмуд Аббас направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Уважаемый господин Президент,
Сердечно поздравляю Вас с днем рождения, желаю Вашему превосходительству долгих лет жизни, счастья и дальнейших успехов.
Также поздравляю Вас с наступающим Новым 2026 годом. Желаю, чтобы Новый и последующие годы принесли Вам, Вашему народу и всем народам счастье, изобилие, мир и успехи.
Ваше превосходительство, прошу принять мои братские приветствия".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре