Трамп и Путин провели "позитивную" беседу

Президент США Дональд Трамп в понедельник провел "позитивный" телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Белом доме.

"Президент Трамп завершил позитивный телефонный разговор с президентом Путиным, посвященный Украине", - написала пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт в соцсети X.

Этот разговор стал вторым контактом двух президентов за последние два дня и состоялся после их предыдущего общения, которое прошло накануне воскресной встречи Дональда Трампа с Президентом Украины Володимиром Зеленским во Флориде.

По итогам встречи с украинским коллегой Дональд Трамп заявил, что был достигнут значительный прогресс на пути к завершению войны в Украине.