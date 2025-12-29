День солидарности азербайджанцев мира: единство, не знающее границ

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Есть дни, которые существуют не для праздника, а для внутреннего молчаливого согласия. День солидарности азербайджанцев мира принадлежит именно к таким датам. Его невозможно исчерпать концертами, официальными приемами или протокольными обращениями. Он не про форму. Он про состояние. Про редкое чувство собранности народа, который исторически привык жить на пересечении путей, влияний и смыслов, но сумел сохранить внутренний стержень.

В истории народов существуют даты, которые не нуждаются в фанфарах. Они возникают тихо, как трещина в земле перед землетрясением, и долгое время живут в коллективной памяти прежде, чем обрести официальное имя. День солидарности азербайджанцев мира именно такой. Он не был придуман - он был узнан. Узнан в момент, когда история поставила народ перед опасностью раствориться в пространстве, потерять связность, превратиться в сумму отдельных судеб без общего дыхания.

... Конец XX века стал для азербайджанцев временем, когда привычная карта мира рассыпалась, словно старая географическая гравюра. Распад Советского Союза разом превратил миллионы людей в жителей новых государств, новых правовых режимов, новых культурных контекстов. Азербайджанцы оказались рассеяны по десяткам стран - от России и Украины до Турции, Ирана, Европы и Северной Америки. Это было не добровольное рассеяние и не осознанная миграция, а следствие истории, которая редко считается с человеческой логикой.

В этих условиях возник экзистенциальный вопрос: что удерживает народ вместе, когда исчезают общие границы и распадаются прежние структуры? Ответ оказался не в политике и не в административных механизмах. Он возник на уровне символа, памяти и внутреннего согласия.

31 декабря уже к концу 1980-х годов приобрел для азербайджанцев особое, почти мистическое звучание. В декабре 1989 года, когда по обе стороны советско-иранской границы собрались тысячи людей, разрушая заграждения, возведенные не природой, а политикой, произошло событие, которое невозможно объяснить исключительно языком протеста. Это был жест восстановления связности. Люди шли не против - они шли друг к другу. В этот момент граница перестала быть линией на карте и превратилась в символ исторического разрыва, который больше не признавался.

Официальное оформление этого внутреннего импульса произошло в декабре 1991 года, когда Верховный Меджлис Нахчыванской Автономной Республики принял решение об учреждении Дня солидарности азербайджанцев мира по инициативе обшенационального лидера, великого Гейдара Алиева. Это было время неопределенности, когда государственность Азербайджана только начинала складываться, когда будущее еще не имело очертаний. Тем весомее был этот шаг. Он зафиксировал главное: прежде чем строить институты, необходимо сохранить целостность народа.

С самого начала этот день не был задуман как праздник самоутверждения или декларация превосходства. В его основании лежала иная логика - логика сохранения. Сохранения идентичности без замыкания, памяти без озлобления, единства без унификации. Это была попытка удержать народ в состоянии внутреннего диалога, несмотря на географическую разорванность.

День солидарности стал ответом на вызов эпохи, в которой национальная принадлежность все чаще превращалась либо в агрессивный лозунг, либо в стираемый атрибут. Азербайджан предложил третий путь: идентичность как связность. Как способность оставаться собой, находясь в разных мирах, под разными небесами, в разных языках повседневности.

С этого момента 31 декабря перестал быть просто датой на стыке годов. Он превратился в точку сборки - времени, памяти и ответственности. В день, когда Азербайджан существует не только как государство, но как распределенное пространство культуры, где каждый человек, где бы он ни жил, остается частью общего рассказа.

День солидарности азербайджанцев мира стал тем невидимым нервом, который удерживает рассеянный народ в состоянии внутреннего единства. Не через приказ, а через память. Не через страх, а через узнавание друг друга.

31 декабря для азербайджанцев - не просто календарная точка, зажатая между итогами и ожиданиями. Это дата внутренней сверки, день, когда разбросанный по миру народ собирается в одно смысловое поле. День солидарности азербайджанцев мира - не декоративный праздник диаспоры и не формальный символ. Это политико-культурный маркер зрелости нации, пережившей распад империи, войну, изгнание, трансформацию и возвращение к себе.

Сакральный смысл этого дня - в преодолении разорванности. Солидарность здесь не риторическая формула и не этнический лозунг. Это культурный код, основанный на азербайджанской модели сосуществования. Азербайджан как пространство - не лаборатория толерантности, а ее повседневная практика. Здесь ислам, христианство и иудаизм не существуют в режиме вынужденного компромисса, а исторически встроены в ткань общества. В стране официально зарегистрированы сотни религиозных общин, включая православные, католические, лютеранские, иудейские, албанские христианские общины. Синагоги в Губе, православные храмы в Баку, католический костел в центре столицы - это не витрина для внешнего наблюдателя, а норма внутренней жизни.

Именно эта норма и становится экспортируемой ценностью диаспоры. Азербайджанцы в Германии, Франции, России, Турции, США или Казахстане не замыкаются в гетто. По данным национальных статистических ведомств и социологических исследований, уровень социальной и профессиональной интеграции азербайджанцев стабильно высок: предпринимательство, медицина, инженерия, академическая среда, культура. При этом сохраняется язык, семейная структура, культурная память. Это редкий баланс, который в политической науке описывается как инклюзивная диаспоральная идентичность.

День солидарности азербайджанцев мира - отражение именно этой модели. Он не призывает к изоляции, он утверждает сопричастность. Мы не противопоставляем себя обществам, в которых живем, - мы встраиваемся в них, не теряя себя. Эта формула особенно важна в эпоху, когда многие диаспоры в мире радикализуются, превращаясь в закрытые анклавы, воспроизводящие конфликты исторической родины.

Азербайджан здесь выступает не объектом, а субъектом глобального разговора о мультикультурализме. Государственная политика последних десятилетий, включая международные гуманитарные форумы в Баку, инициативы по межкультурному диалогу, системную поддержку диаспоры, - это не имиджевый проект. Это продолжение внутренней логики общества. Не случайно, что по данным международных исследований по межэтнической толерантности Азербайджан стабильно входит в группу стран с низким уровнем межконфессиональных конфликтов.

Солидарность азербайджанцев мира - это не только горизонтальная связь между общинами, но и вертикальная связь с государством. Формирование идентичности происходит одновременно внутри страны и за ее пределами. Диаспора перестает быть периферией и становится активным участником национального проекта. Она транслирует не травму, а опыт. Не обиду, а модель. Не реваншизм, а уверенность.

В этом и заключается глубинный, почти метафизический смысл 31 декабря. Это день, когда Азербайджан существует не как территория между Каспием и Кавказом, а как распределенная цивилизационная система. Как созвездие, где каждая точка светит отдельно, но образует единый рисунок.

Если вглядеться в День солидарности азербайджанцев мира не как в символ, а как в процесс, становится очевидно: речь идет о формировании особого типа национальной идентичности - трансграничной, но не размытой; открытой, но не растворенной; динамичной, но не лишенной корней. Это идентичность, которая не нуждается в агрессии для самоподтверждения и не требует вражды как топлива для самосохранения.

Исторически азербайджанцы всегда существовали в многоязычной, многоконфессиональной и многоэтнической среде. От Ширвана до Тебриза, от Баку до Дербента торговые пути, культурные обмены и смешанные общины формировали тип человека, привыкшего жить рядом, а не напротив. Этот антропологический тип - не миф и не поэтическая метафора. Он подтверждается архивами, этнографией, демографией. Уже в начале XX века Баку был одним из самых многонациональных городов региона: азербайджанцы, русские, евреи, поляки, немцы, армяне, татары, персы жили в одном городском организме, разделяя пространство труда, быта и культуры.

Современная солидарность азербайджанцев мира - это наследие именно этой исторической матрицы, перенесенное в условия глобализации. Когда азербайджанец в Берлине, Париже или Нью-Йорке сохраняет уважение к иным культурам, он не адаптируется - он воспроизводит собственную норму. В этом принципиальное отличие от диаспор, вынужденных учиться толерантности как внешнему требованию. Для азербайджанца это не инструкция, а привычка.

Государственная политика Азербайджана в отношении диаспоры в последние два десятилетия приобрела системный характер. Создание Государственного комитета по работе с диаспорой, регулярные съезды азербайджанцев мира, институциональная поддержка культурных центров, школ, медиа - все это формирует инфраструктуру солидарности. По официальным данным, только за последние годы за рубежом действует более 400 азербайджанских диаспоральных организаций в более чем 60 странах мира. Это не номинальные структуры, а живые социальные сети, работающие в сфере образования, культуры, экономики, гуманитарных инициатив.

Важно подчеркнуть: солидарность не подменяется унификацией. Азербайджанская диаспора в Турции отличается от общин в России или Европе - по языковым практикам, социальным стратегиям, степени ассимиляции. Но именно День солидарности становится точкой синхронизации, когда различия не стираются, а собираются в общий смысл. Это напоминает оркестр: инструменты разные, партитура одна.

Особое значение этот день приобретает в контексте формирования образа Азербайджана в мире. Диаспора становится не просто носителем культурной памяти, а агентом публичной дипломатии. В условиях информационных войн, искажения фактов, селективной морали именно диаспора способна транслировать альтернативный, а точнее - подлинный образ страны. Не через лозунги, а через биографии. Не через декларации, а через практику повседневного сосуществования.

Здесь уместно говорить о мягкой силе идентичности. Азербайджан не экспортирует идеологию, он демонстрирует модель. Модель общества, где многообразие не воспринимается как угроза. Где национальная идентичность не требует изоляции. Где солидарность - не реакция на опасность, а форма нормального состояния.

В этом смысле День солидарности азербайджанцев мира - это не взгляд в прошлое, а инвестиция в будущее. Он формирует горизонтальную связь между поколениями. Для молодежи, выросшей за пределами исторической родины, этот день становится маркером принадлежности без давления. Он говорит: ты можешь быть гражданином мира и оставаться азербайджанцем. Ты можешь говорить на другом языке, жить в другом культурном контексте - и при этом не терять себя.

И здесь возникает еще один, редко артикулируемый, но принципиально важный аспект- этическое измерение солидарности. Азербайджанская идентичность, сформированная в условиях многовекового сосуществования, отвергает логику коллективной вины и наследственной ненависти. Это особенно важно в регионе, где память часто используется как оружие. Солидарность азербайджанцев не строится на культе травмы. Она строится на культуре достоинства.

Солидарность в азербайджанском понимании не равна мобилизации. Это принципиально важно. В политической теории солидарность часто трактуется как реакция на угрозу: внешнюю, военную, идеологическую. Азербайджанский опыт иной. Здесь солидарность - не ответ на опасность, а форма повседневного общественного договора. Она вырастает не из страха, а из привычки к совместному существованию.

Эта привычка имеет глубокие исторические корни. Кавказ как регион никогда не был монотонным пространством. Он всегда был узлом - этническим, языковым, религиозным. Но именно на азербайджанской территории сложилась модель, при которой различие не превращалось в постоянный конфликт. Ислам здесь исторически сосуществовал с христианством и иудаизмом не в режиме терпимости сверху, а в режиме социальной взаимозависимости снизу. Общие рынки, ремесла, кварталы, семейные связи формировали тип культуры, в которой инаковость не демонизировалась.

Эта культурная матрица и стала фундаментом диаспорального поведения азербайджанцев в XX и XXI веках. Когда миллионы людей оказались за пределами исторической родины, они не перенесли с собой модель замкнутого этнического выживания. Напротив, они воспроизвели привычный для себя сценарий - интеграцию без самоотречения. Это подтверждается сухими, но убедительными цифрами: в странах проживания азербайджанцы демонстрируют высокий уровень занятости, предпринимательской активности, образовательных достижений. В ряде стран Европы и СНГ доля малого и среднего бизнеса, созданного выходцами из Азербайджана, стабильно растет, формируя не маргинальные, а экономически значимые сообщества.

Однако экономический успех - лишь внешний слой. Куда важнее культурный механизм. Азербайджанская диаспора редко превращается в параллельное общество. Она встроена. Это означает не потерю идентичности, а отказ от ее агрессивного навязывания. Язык сохраняется в семье, традиции - в ритуалах, память - в рассказах старших. Но в публичном пространстве азербайджанец чаще говорит на языке общества, в котором живет, уважая его правила и законы. Это тонкая форма культурной зрелости, которую невозможно воспитать указами.

День солидарности азербайджанцев мира институционализировал именно этот тип идентичности. Он стал символом не этнического исключения, а этического выбора. Выбора быть вместе, не замыкаясь. Быть единым, не стирая различий. Это особенно ценно в эпоху, когда идентичности по всему миру радикализуются, превращаясь в политическое оружие.

Важный аспект этого дня - его роль в формировании общего нарратива. Любая нация существует не только в статистике и границах, но и в рассказе о себе. Азербайджанский рассказ - это история общества, где солидарность не декларируется, а проживается. Где толерантность не подается как достижение, а воспринимается как норма. Именно поэтому Азербайджан способен предлагать миру не абстрактные ценности, а работающую модель.

Особое значение День солидарности приобретает в контексте формирования коллективной ответственности. Солидарность - это не только право на принадлежность, но и обязанность соответствовать. Быть азербайджанцем в мире означает нести с собой репутацию страны. Именно поэтому этот день - не только праздник, но и зеркало. Он заставляет каждого задать себе вопрос: что я транслирую? конфликт или уважение? закрытость или диалог? память или обиду?

Азербайджанская модель дает на этот вопрос однозначный ответ. Мы формируем идентичность не через отрицание других, а через утверждение собственного опыта. Опыт общества, где различие не разрушает, а обогащает. Где солидарность - это не лозунг, а тихая внутренняя дисциплина.

В этом смысле 31 декабря - дата философская. Она о связности. О том, что нация может быть рассеяна по миру и при этом оставаться собранной. Как текст Маркеса, где каждый персонаж живет своей жизнью, но все они принадлежат одному дыханию повествования. Так и азербайджанцы мира - разные, но соединенные общим культурным ритмом.

Это и есть подлинный смысл солидарности. Не в демонстрации, а в непрерывности. Не в крике, а в тоне. Не в страхе потерять, а в уверенности сохранить.