На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры визита в «Баку Белый город» - ВИДЕО
На страницах Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры визита в "Баку Белый город".
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"Президент Ильхам Алиев в "Баку Белый город" (29.12.2025)".
