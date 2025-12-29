Жители США готовятся к мощному циклону-«бомбе»

Жители США готовятся к зимнему циклону-"бомбе", который принесет мощные дожди, снег и сильный ветер. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на Национальную метеорологическую службу США (NWS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Циклон-"бомба", или взрывной циклон - это мощный зимний шторм, который возникает при сильном падении атмосферного давлени. Такие циклоны приносят сильные ветра, ливни или снегопады.

По словам ведущего синоптика Национальной метеорологической службы (NWS) в Колледж-Парке, штат Мэриленд, Боба Оравека, одна часть шторма несет сильный снегопад, другая часть - усильный ветер и низкие температуры. При этом на севере центральной части США ожидаются обильные снегопады и метели, а на южной - сильные холодные ветра, которые положат конец аномально теплой погоде.

По данным NWS, по мере продвижения на восток шторм будет усиливаться из-за резкого столкновения холодного воздуха, движущегося на юг из Канады, с необычно теплым воздухом, который задержался на юге США.