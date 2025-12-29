https://news.day.az/world/1806219.html Извержение вулкана Этна продолжается - ВИДЕО На самом высоком и активном вулкане Европы - Этна - продолжается извержение. Как сообщает Day.Az, кадры происходящего опубликованы в соцсетях. В ряде населенных пунктов на итальянском острове Сицилия зафиксирован пеплопад.
Извержение вулкана Этна продолжается - ВИДЕО
На самом высоком и активном вулкане Европы - Этна - продолжается извержение.
Как сообщает Day.Az, кадры происходящего опубликованы в соцсетях.
В ряде населенных пунктов на итальянском острове Сицилия зафиксирован пеплопад.
