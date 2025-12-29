Извержение вулкана Этна продолжается

На самом высоком и активном вулкане Европы - Этна - продолжается извержение.

Как сообщает Day.Az, кадры происходящего опубликованы в соцсетях.

В ряде населенных пунктов на итальянском острове Сицилия зафиксирован пеплопад.