В Нахчыване определился победитель волейбольного "Кубка Победы"

В Нахчыване завершился волейбольный турнир "Кубок Победы", посвященный пятилетию исторической победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне. В соревновании приняли участие сотрудники государственных учреждений, работающих на территории Нахчыванской Автономной Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, финальный матч состоялся 29 декабря в Олимпийском спортивном комплексе имени Ильхама Алиева. В решающем поединке встретились команды Министерства по чрезвычайным ситуациям и Министерства культуры. Победу со счетом 3:2 одержал коллектив МЧС.

В ходе церемонии награждения арбитры турнира были отмечены благодарственными письмами, а команды, занявшие призовые места, получили дипломы, медали и кубки.

Отметим, что турнир был организован совместно Министерством молодежи и спорта и Нахчыванским филиалом Федерации волейбола Азербайджана. Соревнование стартовало в ноябре, а участие в нем приняли 10 команд.