"Туран Товуз" объявил об уходе Вейсала Рзаева

Футбольный клуб "Туран Товуз" официально объявил о прекращении сотрудничества с Вейсалом Рзаевым.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в заявлении клуба отмечается, что контракт с полузащитником был расторгнут по взаимному согласию сторон.

Напомним, что Рзаев выступал за "Туран Товуз" с сезона 2022/2023. За это время он провел 79 матчей в Мисли Премьер-лиге и отметился двумя забитыми мячами.