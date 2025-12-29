https://news.day.az/sport/1806186.html "Туран Товуз" объявил об уходе Вейсала Рзаева Футбольный клуб "Туран Товуз" официально объявил о прекращении сотрудничества с Вейсалом Рзаевым. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в заявлении клуба отмечается, что контракт с полузащитником был расторгнут по взаимному согласию сторон. Напомним, что Рзаев выступал за "Туран Товуз" с сезона 2022/2023.
"Туран Товуз" объявил об уходе Вейсала Рзаева
Футбольный клуб "Туран Товуз" официально объявил о прекращении сотрудничества с Вейсалом Рзаевым.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в заявлении клуба отмечается, что контракт с полузащитником был расторгнут по взаимному согласию сторон.
Напомним, что Рзаев выступал за "Туран Товуз" с сезона 2022/2023. За это время он провел 79 матчей в Мисли Премьер-лиге и отметился двумя забитыми мячами.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре