Для бизнеса на освобожденных территориях расширят меры поддержки

Юридические и физические лица, осуществляющие деятельность на освобожденных от оккупации территориях и состоящие на централизованном учете, также будут считаться резидентами освобожденных от оккупации территорий и смогут пользоваться льготами.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в законе о внесении изменений в Налоговый кодекс, утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, для целей налогообложения, применяемого на освобожденных от оккупации территориях, под резидентами освобожденных от оккупации территорий понимаются юридические и физические лица, зарегистрированные для целей налогообложения на этих территориях, либо в централизованном порядке и непосредственно осуществляющие деятельность на указанных территориях.

Согласно действующему законодательству, резиденты освобожденных от оккупации территорий с 1 января 2023 года сроком на 10 лет освобождены от налога на прибыль (доход), налога на имущество, земельного налога и упрощенного налога.

Осуществляемый резидентами освобожденных от оккупации территорий, зарегистрированными для целей НДС, импорт техники, технологического оборудования и установок, а также сырья и материалов по видам экономической деятельности и товарной номенклатуре, перечень которых утвержден органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, освобожден от НДС сроком на 10 (десять) лет с 1 января 2023 года. Положения настоящей статьи применяются на основании подтверждающего документа, выданного в порядке, установленном органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти.

Дивидендные доходы акционеров юридических лиц - резидентов освобожденных от оккупации территорий - освобождены от налогообложения сроком на 10 лет, начиная с 1 января 2023 года.