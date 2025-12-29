Ожидается создание координационных групп по вопросам гендерного равенства в Азербайджане

Ожидается создание координационных групп по вопросам гендерного равенства на центральном и местном уровнях, состоящих из представителей государственных органов (учреждений) и действующих на общественном уровне.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, данный вопрос отражен в "Национальном плане действий по гендерному равенству (мужчин и женщин) в Азербайджанской Республике на 2026-2028 годы", утвержденном соответствующим распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Согласно документу, планируются создание координационных групп по вопросам гендерного равенства, подготовка и утверждение проекта регламента координационных групп по вопросам гендерного равенства, а также начало деятельности координационных групп по вопросам гендерного равенства и осуществление межведомственной координации в области обеспечения гендерного равенства.