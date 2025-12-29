Торжественный вечер к 85-летию Бабы Махмудоглу

В Международном центре мугама состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 85-летию со дня рождения выдающегося исполнителя мугама, народного артиста Бабы Махмудоглу Мирзоева (1940-2006), сообщает Day.Az.

Ведущей вечера была филолог, доктор философии по филологии, доцент Ильхамы Гасобовой. Выступили депутат Милли Меджлиса, заместитель председателя Милли Меджлиса, академик Рафаэль Гусейнов, профессор Низами Джафаров, профессор Мисир Марданов, доктор философии по искусствоведению Эхсан Рахманлы, член Благотворительного ОО "Газах" Рамиз Гёйюшов и другие. В своих выступлениях они поделились воспоминаниями о мастере сцены, подчеркнув, что Баба Махмудоглу навсегда остался в памяти ценителей искусства благодаря созданным им ярким и неповторимым образам, а также своим звонким, виртуозным вокальным украшениям.

Отмечалось, что Баба Махмудоглу был не просто певцом. Он окончил среднюю школу с золотой медалью, был одарённым учеником, примерным студентом Азербайджанского института нефти и химии, имел честь посещать занятия великого Сеида Шушинского, будучи учащимся Музыкального техникума имени Асафа Зейналлы. В Азербайджанском государственном театре оперы и балета создал незабываемые сценические образы в операх - "Лейли и Меджнун", "Ашуг Гариб", "Асли и Керем", "Кёроглу", "Шах Исмаил", а также в спектакле "Судьба ханенде".

Жизнь Бабы Махмудоглу - это путь, написанный верностью искусству. Его творчество и сегодня объединяет любителей музыки, настраивая их на одну духовную волну. Будучи мастерским исполнителем азербайджанских мугамов и народных песен, артист на протяжении многих лет вёл активную концертную деятельность, завоевав большую любовь слушателей своим мягким голосом и самобытной манерой исполнения. Он достойно представлял национальное музыкальное искусство Азербайджана в разных странах мира.

Юбилейный вечер продолжился художественной программой. В ней приняли участие народная артистка Гюльяз Мамедова, заслуженный артист Васиф Магеррамли, ханенде Зейнал Ахмедов, Нисбет Садраева, Вюсал Гасымов, Илаха Рустамова, а также ашуги Наби, Назим и Шахин. Исполнителей сопровождал инструментальный ансамбль солистов Международного центра мугама под руководством тариста Ровшана Гурбанова.

В завершение мероприятия от имени семьи выступил брат мастера - Ариф Мирзоев, выразив благодарность организаторам вечера.

