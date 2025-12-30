В Азербайджанском русском драмтеатре состоится показ мюзикла "Волшебный мост"
В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре, 25 января в 12.00, состоится показ мюзикла для детей "Волшебный мост", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend Life.
По сюжету, Эльф пересекает мистический портал в мир людей, раскрывая историю чудес, испытаний и неожиданных связей. Волшебный Мост - это путешествие о столкновении двух миров, где магия встречается с человечностью, а сердца меняются навсегда. Не пропустите эту великолепную историю, наполненную музыкой, приключениями и силой единства! Представление на английском языке.
Билеты продаются в кассе театре и онлайн продаже https://iticket.az/ru/events/kids/volshebnyj-most-6
Номер для справок: +99412 4930063
Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az
