Прибыль компаний ведущей экономики Европы обрушилась

В 2025 году прибыль 100 ведущих германских компаний обрушилась. Об этом со ссылкой на подсчеты консалтинговой компании EY сообщает агентство DPA, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Прибыль бизнеса в ведущей экономике Европы до вычета налогов упала на 15 процентов и составила 102 миллиарда евро. Показатели падают уже третий год подряд - в 2025 году на ухудшение ситуации обратила внимание каждая вторая фирма. Общая выручка выросла на 0,6 процентов, до 1,55 триллиона евро, но темпы ее роста остались ниже уровня инфляции.

По словам аналитика EY Яна Брорхилькера, 2025-й стал очередным кризисным годом для германской экономики. Тяжелее всего пришлось компаниям, ориентированным на экспорт продукции.

Среди причин непростой ситуации называют низкую деловую активность, геополитическую напряженность, повышенную конкуренцию со стороны бизнеса из КНР. В результате 39 из 100 опрошенных компаний пошли на увольнения - с января по сентябрь рабочих мест лишились 17,5 тысячи сотрудников (примерно 0,4 процента все занятых в ФРГ).

По данным S&P Global Market Intelligence, с января по ноябрь 2025 года количество корпоративных банкротств в США выросло до максимального за 15 лет значения. Как минимум 717 компаний заявили о несостоятельности. За аналогичный период прошлого года этот показатель был на 14 процентов меньше. Причинами оказались высокая инфляция, высокие процентные ставки и торговая политика американского лидера Дональда Трампа.