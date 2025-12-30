Трамп предупредил Иран о восстановлении ядерной программы

Президент США Дональд Трамп предупредил Иран против возобновления своей ядерной программы.

Как передает Day.Az со ссылкой на AP News, об этом Президент Трамп заявил, принимая в своем доме во Флориде премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху для переговоров.

Трамп заявил, что ранее США нанесли удары по ключевым объектам ядерного обогащения в Иране, и если страна попытается снова развивать программу, США будут реагировать.

Израильские официальные лица выражают обеспокоенность возможным восстановлением Ираном запасов дальнобойных ракет, способных достигать Израиля.

Иран утверждает, что не обогащает уран на территории страны и готов к возможным переговорам по своей атомной программе.

Отметим, что в ходе встречи Трамп и Нетаньяху планируют обсудить вопросы ядерной безопасности и возможные меры против Ирана.