Внезапный снегопад вызвал хаос на дорогах в Турции - ВИДЕО
В восточной Турции, в провинции Малаатья, внезапный снегопад и заморозки привели к серьезным проблемам на горных дорогах.
Как сообщает Day.Az, кадры из города распространились в соцсетях.
Автомобили скользили, а жители пытались удерживать машины, создавая хаотичную обстановку.
Местные власти объявили о круглосуточных работах по расчистке дорог и обработке их солью, чтобы восстановить движение транспорта.
