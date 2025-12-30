Внезапный снегопад вызвал хаос на дорогах в Турции

В восточной Турции, в провинции Малаатья, внезапный снегопад и заморозки привели к серьезным проблемам на горных дорогах.

Как сообщает Day.Az, кадры из города распространились в соцсетях.

Автомобили скользили, а жители пытались удерживать машины, создавая хаотичную обстановку.

Местные власти объявили о круглосуточных работах по расчистке дорог и обработке их солью, чтобы восстановить движение транспорта.