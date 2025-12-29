Азербайджан-2025: уникальная модель экономической стабильности

Автор: Акпер Гасанов

Уходящий 2025 год стал для Азербайджана периодом качественного укрепления экономических позиций страны в Евразии. На фоне глобальной турбулентности, геополитических конфликтов, замедления мировой экономики и роста протекционизма Баку демонстрирует редкое сочетание финансовой устойчивости, инвестиционной привлекательности и расширения внешнеэкономических связей сразу по нескольким стратегическим направлениям - Китаю, Центральной Азии, Европейскому союзу и США.

Одним из наиболее показательных трендов 2025 года стал рост экономического присутствия Китая на Южном Кавказе, где Азербайджан занимает ключевое место. Согласно данным Евразийского банка развития (ЕАБР), портфель прямых иностранных инвестиций Китая в регионе за последние десять лет увеличился в 2,5 раза и в первой половине 2025 года достиг 690 млн долларов США. Принципиально важно, что около 60% этого объема направлено именно в Азербайджан, тогда как оставшиеся 40% - в Грузию.

Эта пропорция наглядно отражает приоритеты Пекина. Для Китая Азербайджан - не просто рынок, а стратегический узел, связывающий Восток и Запад, Каспийский регион и Европу. Речь идет о проектах в сфере логистики, транспорта, энергетики, "зеленой" экономики, промышленной кооперации и цифровой инфраструктуры. Фактически Баку закрепляет за собой статус ключевого партнера Китая в южнокавказском сегменте евразийского пространства.

Тут также стоит отметить, что по итогам 2025 года азербайджано-китайский товарооборот продемонстрировал уверенный рост. По оценкам на конец года, он увеличился более чем на 20% по сравнению с 2024 годом, превысив отметку в 3 млрд долларов США. Структура торговли также постепенно меняется. Если ранее основу экспорта составляли преимущественно сырьевые позиции, то сегодня всё большую роль играют нефтехимическая продукция, сельскохозяйственные товары, продукция переработки, а также услуги в сфере логистики и транзита.

Не менее важным направлением внешнеэкономической экспансии Азербайджана в 2025 году стали государства Центральной Азии. Торгово-экономические связи с Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном и Кыргызстаном демонстрируют устойчивый рост. По итогам 2025 года совокупный товарооборот Азербайджана со странами Центральной Азии увеличился примерно на 25-30%.

Особенно заметен рост торговли с Казахстаном и Узбекистаном, чему способствуют развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, также известного как Средний коридор, согласованные тарифные решения и углубление промышленной кооперации. Фактически Баку выступает связующим экономическим мостом между Центральной Азией, Южным Кавказом и Европой, превращая географическое положение в стратегическое конкурентное преимущество.

Да, на фоне энергетического кризиса и структурных проблем экономики ЕС Азербайджан в 2025 году сохранил и даже нарастил объемы торговли с Европейским союзом. По состоянию на конец года товарооборот между Азербайджаном и ЕС вырос примерно на 8-10% и превысил 20 млрд долларов США. ЕС остается крупнейшим торговым партнером Азербайджана, прежде всего в энергетической сфере. Однако в 2025 году усиливается и несырьевой компонент: экспорт химической продукции, алюминия, удобрений, сельхозпродукции. Параллельно растет интерес европейских компаний к инвестициям в "зелёную" энергетику и инфраструктурные проекты на территории Азербайджана.

Отдельного внимания заслуживают перспективы азербайджано-американского экономического сотрудничества. Несмотря на политические колебания, США остаются одним из ключевых источников технологий, инвестиций и управленческой экспертизы. Так вот в 2025 году заметно активизировались контакты в сферах энергетического перехода, возобновляемых источников энергии, ИТ, кибербезопасности, агропромышленного комплекса и логистики.

Азербайджан интересен США как надежный партнер в регионе, альтернативный энергетический поставщик и стабильная юрисдикция для инвестиций в сложном геополитическом окружении. Неспроста же в январе-сентябре текущего года объем торговых операций между Азербайджаном и США составил 1,010 млрд долларов США, что на 3,8%, больше, чем за аналогичный период 2024 года. При этом, в будущем эти цифры обязательно вырастут- для этого есть все предпосылки.

Но, безусловно, фундаментом всех этих процессов остается исключительная макрофинансовая устойчивость Азербайджана. По состоянию на конец 2025 года внешний государственный долг страны составляет всего 5,01 млрд долларов США, или около 6,6% ВВП. Это один из самых низких показателей не только в регионе, но и в мире. При этом валютные резервы Азербайджана превышают 80 млрд долларов, то есть более чем в 16 раз перекрывают внешний долг.

Иными словами, Баку способен при необходимости полностью обнулить свои внешние обязательства в течение нескольких месяцев. Такой возможностью располагает крайне ограниченный круг государств. Отдельного упоминания заслуживает рост золотых резервов страны. В третьем квартале 2025 года золотой запас Азербайджана увеличился до 184,80 тонн против 181,10 тонн во втором квартале. Это - стратегическая подушка безопасности, гарантия устойчивости национальной валюты и защита экономики от внешних финансовых потрясений.

Как видим, экономические итоги 2025 года наглядно показывают: Азербайджан превратился в одно из самых устойчивых и предсказуемых государств Евразии. Рост китайских инвестиций, расширение торговли с Центральной Азией, ЕС и США, рекордно низкий внешний долг, мощные валютные и золотые резервы - все это формирует уникальную модель экономической стабильности. На фоне глобальных кризисов Азербайджан демонстрирует редкий пример того, как грамотная экономическая политика и стратегическое мышление превращают вызовы в возможности.